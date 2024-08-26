Держпідприємство Moldelectrica 26 серпня повідомило про перебої в енергосистемі загального блоку Україна-Молдова внаслідок масованої атаки Росії на критично важливу українську інфраструктуру, повідомляє NewsMaker, посилаючись на інформацію компанії.

Втім, у компанії запевняють, що ситуація під контролем.

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«Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна-Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру.

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Наразі ситуація перебуває під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб упоратися з незначними перебоями», – цитує NewsMaker повідомлення підприємства, опубліковане на Facebook.

Масована комбінована атака України 26 серпня – що відомо

Зранку 26 серпня Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку ракетами і БПЛА території України.

Наразі відомо, що внаслідок атаки, за інформацією Дениса Шмигаля, постраждали 15 областей України, є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, поранені та загиблі.

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Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

Через атаку по всій Україні запровадженні екстрені відключення світла.

Відомо, що по Україні запустили ракети Х-22 та Х-101, "Кинжали" та різні типи безпілотників.

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