У вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участі керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією Володимира Зеленського, повідомили у пресслужбі Офісу Президента

За інформацією ОП, головною темою для обговорення стануть війна та кроки України на шляху до справедливого миру.

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В офісі уточнили і подробиці для акредитації представників медіа, вона буде проводитися до 14:00 26 серпня за посиланням:

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https://forms.gle/2QUYoYPABbd2XuaY8

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа. Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації", - наголосили у пресслужбі.

Масована комбінована атака України 26 серпня – що відомо

Зранку 26 серпня Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку ракетами і БПЛА території України.

Більше по темі Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: що відомо про наслідки Росія зранку розпочала масовану комбіновану атаку території України балістичними ракетами та десятками "Шахедів", під ударами опинилися Київ і низка регіонів країни

Наразі відомо, що внаслідок атаки, за інформацією Дениса Шмигаля, постраждали 15 областей України, є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, поранені та загиблі.

Через атаку по всій Україні запровадженні екстрені відключення світла.

Відомо, що по Україні запустили ракети Х-22 та Х-101, "Кинжали" різні типи безпілотників.