Під час масової атаки з боку Росії в понеділок, 26 серпня, ракети та безпілотники обстріляли Київську гідроелектростанцію (ГЕС). Про це повідомила місцева влада.

За інформацією топ-менеджера державної енергетичної компанії, передає Forbes Україна, зранку російські війська здійснили спробу знищити Київську ГЕС із застосуванням різних типів ракет і безпілотників.

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За словами топ-менеджера, який поспілкувався з Forbes анонімно, хоча атака завдала певних пошкоджень, загрози прориву дамби або критичного пошкодження станції немає.

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на ГЕС.

«Щодо греблі Київської ГЕС - загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо», – написав Коваленко у Telegram.

Він додав, що цю ситуацію не варто порівнювати з Херсонською ГЕС, де підрив греблі стався зсередини. За його словами, Росія використовує цю інформацію для розпалювання паніки.

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Гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота раніше розповідав, що знищити Київську ГЕС буде дуже складно. Але якщо це станеться, це може спричинити підтоплення підвальних приміщень районів біля Дніпра та тимчасово порушити постачання питної води.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко спочатку повідомив що в Київській області під час ранкової атаки постраждали два енергетичні об'єкти.

«У Київській області пошкоджено два енергетичні об’єкти», – написав він, не уточнивши, які об’єкти.

Він повідомив, що від падіння осколків збитих цілей противника пошкоджено понад 30 приватних будинків, один будинок зруйнований, ще один значно пошкоджений. Також пошкоджені були склад, гаражі та три автомобілі.

Станом на обід повідомлялося про трьох постраждалих мешканців області, зокрема, про жінку 1965 року народження, яку госпіталізували з осколковими пораненнями.

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Пізніше він заявив в ефірі телемарафону, що прохід через дамбу Київської ГЕС буде відкрито орієнтовно о 16:00, «якщо не буде додаткових повітряних тривог і обстрілів».

«Зараз усі служби працюють на місцях і займаються ліквідацією наслідків цієї атаки», — сказав він.

На прохання про уточнення Кравченко підтвердив, що дамба не має серйозних пошкоджень: «Все правильно. Дякуємо військам ППО».

Також Кравченко зазначив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання всіх мешканців. Він пояснив, що фахівці тривалий час не могли приступити до роботи через тривалу повітряну тривогу.

У липні міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну в планах підірвати дамби під Києвом і Каневом, які Україна заперечує. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ці звинувачення мали на меті викликати паніку серед українців.

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Масований ракетний удар Росії по Україні 26 серпня: наслідки

Близько 6 ранку 26 серпня оголосили повітряну тривогу по всій Україні через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95.

О 7 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

У Луцьку були пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктурний об’єкт. Раніше стало відомо про щонайменше одного загиблого, а в Полтавській області обстріляли промисловий об’єкт, також відомо про 5 поранених.

Пізніше пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив про п'ятьох загиблих і 30 постраждалих внаслідок обстрілу.

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Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова засудила чергову ракетну атаку РФ і закликала союзників постачати більше ППО для підтримки України.