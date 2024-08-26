Після масованих ракетних ударів Росія оприлюднює дезінформаційні наративи, аби спровокувати розкол серед українців, повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Які дезінформаційні наративи поширює Росія на тлі масованих ракетних ударів

"Пропаганда РФ одночасно з ракетними та дроновими ударами по Україні здійснює дезінформаційні атаки. Центр фіксує поширення ворогом ряду дезінформаційних та маніпулятивних наративів", – пояснили в ЦПД.

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Серед неправдивих наративів можна помітити такі:

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влада України нібито прибрала з тилу майже усю ППО, яку тепер використовує для підтримки "курської авантюри", через що РФ безперешкодно влучила по всіх цілях.

Україна буцімто економила ППО, щоб виправдати розкрадання коштів, виділених на відновлення енергосистеми;

відповідальність за сьогоднішню атаку лежить на українській владі, яка нібито спровокувала РФ, коли почала наступ на Курщині й начебто зірвала переговори про відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

У Центрі наголосили, що всі такі наративи не мають нічого спільного з реальністю, а створені вони для розколу в суспільстві, створення недовіри до влади та поширення панічних настроїв і тривоги.

У Центрі вкотре закликали не піддаватися на маніпуляції ворога.