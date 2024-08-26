Після масованих ракетних ударів Росія оприлюднює дезінформаційні наративи, аби спровокувати розкол серед українців, повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Які дезінформаційні наративи поширює Росія на тлі масованих ракетних ударів
"Пропаганда РФ одночасно з ракетними та дроновими ударами по Україні здійснює дезінформаційні атаки. Центр фіксує поширення ворогом ряду дезінформаційних та маніпулятивних наративів", – пояснили в ЦПД.
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Серед неправдивих наративів можна помітити такі:
- влада України нібито прибрала з тилу майже усю ППО, яку тепер використовує для підтримки "курської авантюри", через що РФ безперешкодно влучила по всіх цілях.
- Україна буцімто економила ППО, щоб виправдати розкрадання коштів, виділених на відновлення енергосистеми;
- відповідальність за сьогоднішню атаку лежить на українській владі, яка нібито спровокувала РФ, коли почала наступ на Курщині й начебто зірвала переговори про відмову від ударів по енергетичних об’єктах.
У Центрі наголосили, що всі такі наративи не мають нічого спільного з реальністю, а створені вони для розколу в суспільстві, створення недовіри до влади та поширення панічних настроїв і тривоги.
У Центрі вкотре закликали не піддаватися на маніпуляції ворога.
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