Після масованих ракетних ударів Росія оприлюднює дезінформаційні наративи, аби спровокувати розкол серед українців, повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Які дезінформаційні наративи поширює Росія на тлі масованих ракетних ударів

"Пропаганда РФ одночасно з ракетними та дроновими ударами по Україні здійснює дезінформаційні атаки. Центр фіксує поширення ворогом ряду дезінформаційних та маніпулятивних наративів", – пояснили в ЦПД.

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Серед неправдивих наративів можна помітити такі:

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  • влада України нібито прибрала з тилу майже усю ППО, яку тепер використовує для підтримки "курської авантюри", через що РФ безперешкодно влучила по всіх цілях.
  • Україна буцімто економила ППО, щоб виправдати розкрадання коштів, виділених на відновлення енергосистеми;
  • відповідальність за сьогоднішню атаку лежить на українській владі, яка нібито спровокувала РФ, коли почала наступ на Курщині й начебто зірвала переговори про відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

У Центрі наголосили, що всі такі наративи не мають нічого спільного з реальністю, а створені вони для розколу в суспільстві, створення недовіри до влади та поширення панічних настроїв і тривоги.

У Центрі вкотре закликали не піддаватися на маніпуляції ворога.

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