З 1 вересня новим послом Польщі в Україні призначено Пьотра Лукасевича. Про рішення офіційно оголосив Павел Вронський, речник міністерства закордонних справ Польщі, пише портал Do Rzeczy. На цій посаді Лукасевич замінить попереднього польського амбасадора, Ярослава Гузи. 

Пьотр Лукасевич – що про нього відомо

Пьотр Лукасевич – польський військовик, політолог, дипломат, полковник, посол Польщі в Афганістані (2012—2014 рр.).

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Призначення Пьотра Лукасевича послом Польщі в Україні ще раз наголошує на важливостіпольсько-українських відносин. Польща є одним з головних партнерів України в Європі, і новий посол буде грати важливу роль у підтримці та розвитку цих стратегічних зв’язків.

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Польща активно підтримує Україну на міжнародній арені, надаючи економічну та гуманітарну допомогу.

Водночас, відносини між двома країнами охоплюють широкий спектр питань, від економічної співпраці до культурних обмінів і безпеки. Призначення Лукасевича послом свідчить про прагнення Польщі продовжувати активну і конструктивну співпрацю з Україною.

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Одним з головних завдань Пьотра Лукасевича буде зміцнення двосторонніх відносин та сприяння подальшій інтеграції України в європейську спільноту.

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