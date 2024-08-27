У понеділок, 26 серпня, російські безпілотники і ракети  пошкодили об'єкти енергомережі України у 15 регіонах. Загинули щонайменше п’ятеро осіб, а влада була змушена вдатися до аварійних відключень світла.

У понеділок ввечері Зеленський розповів, що ремонтні роботи на енергетичній інфраструктурі тривають, і що інженери зможуть розпочати ремонтні роботи лише після розмінування об’єктів.

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“Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт”, – сказав Зеленський, додавши, що захисні споруди над об’єктами енергетики «детально розглянули» під час засідання уряду.

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За словами Зеленського, під час удару в понеділок Москва застосувала «щонайменше 127 ракет і 109 безпілотників». 

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Зокрема минулий пакет санкцій для Білорусі також обмежив країну в експорті промислових товарів і товарів класу люкс.

Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси. Проте ані Україна, ані Росія не підписали конвенцію.

Наймасованіший комбінований обстріл України 26 серпня – що відомо

Унаслідок повітряного бою збиті такі цілі:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

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1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

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99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.

Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.

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