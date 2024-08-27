У понеділок, 26 серпня, російські безпілотники і ракети пошкодили об'єкти енергомережі України у 15 регіонах. Загинули щонайменше п’ятеро осіб, а влада була змушена вдатися до аварійних відключень світла.
У понеділок ввечері Зеленський розповів, що ремонтні роботи на енергетичній інфраструктурі тривають, і що інженери зможуть розпочати ремонтні роботи лише після розмінування об’єктів.
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“Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт”, – сказав Зеленський, додавши, що захисні споруди над об’єктами енергетики «детально розглянули» під час засідання уряду.
За словами Зеленського, під час удару в понеділок Москва застосувала «щонайменше 127 ракет і 109 безпілотників».
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Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією про касетні боєприпаси. Проте ані Україна, ані Росія не підписали конвенцію.
Наймасованіший комбінований обстріл України 26 серпня – що відомо
Унаслідок повітряного бою збиті такі цілі:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
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1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
1 крилату ракету Х-22;
99 крилатих ракет Х-101, "Калібр", керованих авіаційних ракет Х-59/69;
99 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Кілька БпЛА локаційно втрачені на території України, а ще два перетнули державний кордон з Білоруссю.
Для відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
О 6 ранку 26 серпня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через запуски десятків "Шахедів", вихід у Чорне море ракетних носіїв "Калібрів", а також через вихід на пускові позиції до десятка російських стратегічних бомбардувальників Ту-95. Приблизно о 07:00 ранку перші ракети та "Шахеди" проникли у повітряний простір України.