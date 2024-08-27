Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких впровадження принципу «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні, пише Укрінформ.

«Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. Це - сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року.

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Це те, що нам потрібно, щоб платити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром. Аби зібрати ці кошти, ми зосереджуємося на чотирьох кроках», - сказав він.

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За словами Шмигаля, передусім йдеться про збільшення внутрішніх запозичень. Він зазначив, що український ринок та банки готові до цього. Глава уряду додав, що відбулися перемовини з Національним банком щодо збільшення внутрішніх запозичень, тож уряд бачить у цьому потенціал до кінця року.

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«Також впроваджуємо принцип «воюй або працюй», який передбачає введення низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях і для наповнення нашого бюджету», - сказав він.

Водночас уряд збільшить ставку податку на прибуток для банків. Окрім цього, планується розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих категорій платників.

Економічне бронювання - що варто знати

Економічне бронювання - доволі складна тема, адже воно пропонує бізнесу бронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві, просто сплачуючи за них додаткові податки. Це викликає багато дискусій в суспільстві, але, можливо, це є єдиною можливість підтримати економіку України. То чи буде хоч один законопроєкт прийнятий цього літа?

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Через масову мобілізацію багато висококваліфікованих працівників звільняється, якщо не можуть отримати бронювання. Побоювання бути вирваними зі звичного життя без часу на адаптацію та відправитися на війну вже завтра стають сильнішими за бажання працювати й отримувати чесну зарплатню на високооплачуваній улюбленій роботі.

Тож законопроект про "економічного бронювання", який поданий на розгляд парламенту й має бути опрацьованим протягом липня, може значно покращити ситуацію. Адже Україна покриває воєнні потреби лише з тих доходів державного бюджету, які генеруються з податків, зібраних всередині країни. З часом проблема нестачі кваліфікованих кадрів, що випали з економіки, не працюють і не сплачують податків, лише посилюватиметься, як і дефіцит бюджету. Тому дати людям впевненість у завтрашньому дні, а бюджету країни додаткові гроші - не така вже й погана ідея.

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Докладніше про економічне бронювання читайте тут.