Понад 100 російських військових отримали вироки українських судів за воєнні злочини, вчинені на території України під час російсько-української війни, яка триває вже понад 10 років. Про це під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

«Ми воюємо не тільки на полю бою, але в судах. Шлях до справедливості не є швидким та простим», – наголосив Костін.

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Він також розповів, що Україна стала першою країною, яка не лише документує докази воєнних злочинів росіян, але передає ці матеріали до [міжнародних] судів.

За інформацією Генпрокурора України, вже 660 російських військових наразі в статусі підозрюваних, а 126 російських воєнних злочинців вже засуджені українськими судами.

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Kyiv Post зібрав головні тези з виступу Президента України під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

Україна ратифікувала Римський статут - що відомо

У серпні цього року Україна завершила виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

Відтак, Україна отримала у своє розпорядження один з загальновизнаних міжнародно-правових механізмів притягнення Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності.

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Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.

Росія, як і США, підписала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але ратифікувала його лише цього року, після 24 років часом відвертого зволікання.

 

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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