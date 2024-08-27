Понад 100 російських військових отримали вироки українських судів за воєнні злочини, вчинені на території України під час російсько-української війни, яка триває вже понад 10 років. Про це під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність» розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє кореспондент Kyiv Post.

«Ми воюємо не тільки на полю бою, але в судах. Шлях до справедливості не є швидким та простим», – наголосив Костін.

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Він також розповів, що Україна стала першою країною, яка не лише документує докази воєнних злочинів росіян, але передає ці матеріали до [міжнародних] судів.

За інформацією Генпрокурора України, вже 660 російських військових наразі в статусі підозрюваних, а 126 російських воєнних злочинців вже засуджені українськими судами.

Україна ратифікувала Римський статут - що відомо

У серпні цього року Україна завершила виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

Відтак, Україна отримала у своє розпорядження один з загальновизнаних міжнародно-правових механізмів притягнення Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності.

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Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали і не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан.

Росія, як і США, підписала статут, але згодом відкликала свій підпис.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але ратифікувала його лише цього року, після 24 років часом відвертого зволікання.