До України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще пʼять родин, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
На підконтрольну Україні територію повернули ще п'ять родин
"Ще пʼять родин повернули з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це – пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років", – пояснив Прокудін.
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За словами керівника ОВА, зараз діти та їхні батьки перебувають у безпеці.
Організацією повернення родин до України займалася благодійна організація "Save Ukraine".
Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули
Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.
Наразі повернуто лише кілька сотень.
13 серпня у Україну повернули 6 українських дітей із Запорізької та Херсонської областей.
3 серпня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули ще 5 дівчат та трьох хлопців. Для одного з повернутих підлітків це була друга спроба виїхати з окупації. На кордоні хлопця затримала російська поліція і погрожувала відправити до тюрми.