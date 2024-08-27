До України з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще пʼять родин, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

На підконтрольну Україні територію повернули ще п'ять родин

"Ще пʼять родин повернули з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це – пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років", – пояснив Прокудін.

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За словами керівника ОВА, зараз діти та їхні батьки перебувають у безпеці.

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Організацією повернення родин до України займалася благодійна організація "Save Ukraine".