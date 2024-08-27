Норвегія, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Фінляндія, Швеція та Ісландія заявили, що Росія може організувати диверсії на норвезьких об'єктах енергетики, повідомили в Reuters.

7 країн Євросоюзу попередили Норвегію про загрозу російських диверсій на енергооб'єктах

Питання енергетики обговорювали на закритій зустрічі, в якій взяли участь представники служб нацбезпеки Норвегії, Німеччини, Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції та Ісландії.

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Тоді ж і зазначили, що Норвегія є "головним постачальником енергоресурсів у Європі".

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Віцепрезидент Федерального відомства із захисту конституції Німеччини Зінан Зелен заявив, що загроза таких диверсій стосується не лише Німеччини й Норвегії.

"Це загроза, яка виходить від деяких країн, таких як Росія, включаючи не тільки шпигунські операції, але й ризик диверсії в деяких галузях", – додав Зелен.

Водночас керівниця норвезької контррозвідки Беате Гангаас заявила, що Росія є найбільшою загрозою для енергосектору Норвегії.

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"Коли ми сьогодні говоримо про саботаж, ми говоримо про Росію", – наголосила Гангаас.

Німеччина створила відділ для протидії російській дезінформації

Коаліція канцлера Олафа Шольца робить наступний крок у реалізації висновків своєї першої стратегії національної безпеки, опублікованої минулого року, в якій Кремль визначили головною загрозою безпеці Німеччини.

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Цільова група, спільна ініціатива міністерств внутрішніх справ, закордонних справ і юстиції, розпочне роботу з 10 спеціалізованих аналітиків, але потім їхню кількість збільшать до 20, й вони відповідатимуть за моніторинг і аналіз.

Увагу зосередять на виявленні та розвінчанні дезінформаційних операцій у соціальних мережах, зокрема спонсорованих Кремлем.

РФ раніше готувала чергову інформаційно-психологічну операцію вартістю 15 млн доларів з дискредитації української воєнної розвідки.