Служба безпеки України повідомила про збір доказової бази на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію та воєнні злочини росіян.

СБУ повідомила про підозру ще трьом проросійським агітаторам

Зокрема затримана вчителька однієї зі столичних шкіл, яка виявилася прихильницею кремлівського режиму.

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Після проведення уроків з біології вона записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах соцмережі ТікТок, де розповсюджувала фейки московської пропаганди.

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Вона називала війну проти України внутрішнім громадянським конфліктом і виправдовувала злочини, зокрема ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.

Ще одним затриманим у столиці виявився водій місцевого таксі, який чекав на захоплення столиці України та вихваляв Президента Росії Владіміра Путіна. Він регулярно розповідав про це своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався у месенджерах.

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Заочну підозру отримав ексклірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік з Києва до Москви й звідти публічно закликає до підтримки росіян.

Йдеться про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який поширює наративи Кремля. Для цього він використовує медіаресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

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Яке покарання загрожує трьом проросійським агітаторам

Усім трьом повідомили про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Злочинні дії Сергія Комарова додатково кваліфікували за двома такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки зловмисник переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти держави.

СБУ викрила двох колаборанток, які проводили фейкові референдуми Росії

Служба безпеки України викрила чергових колаборанток, які на початку повномасштабного вторгнення співпрацювали з Росією в Харківській та Херсонській областях.

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Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини, яка після захоплення Бериславського району влаштувалася до окупаційного виборчкому, який росіяни обладнали на території громади.

Іншою зловмисницею виявилася секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини, яка під час тимчасової окупації громади вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації.