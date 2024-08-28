Міністерство закордонних справ Молдови спростувало фейк про те, що Сполучені Штати нібито вивозили зразки біоматеріалів з України через Молдову, пише NewsMaker.

Фейк від Росії про транзит біоматеріалів з України – подробиці

У молдовському міністерстві зауважили, що в російському медіасередовищі розповсюджували хибне повідомлення про залучення Молдови до передбачуваної схеми масового експорту біологічного матеріалу.

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"Це повідомлення продовжує серію фейків, за допомогою яких російська пропаганда намагається просунути ідею, що Україна в перспективі може використовувати біологічні речовини", – пояснили у відомстві.

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Новим елементом стало твердження про те, що Молдова залучена до цього процесу на логістичному рівні.

"Це неправдиві відомості, покликані створити плутанину для того, щоб дискредитувати владу Молдови та європейський шлях нашої країни. Фейкове повідомлення з'явилося спеціально на День незалежності, щоб затьмарити свято та викликати розбіжності", – додали в МЗС Молдови.

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Росія може готувати провокацію з використанням хімічної зброї

13 серпня Центр протидії дезінформації повідомляв, що Російська окупаційна армія може готувати провокацію з хімічною зброєю, оскільки саме зараз вони поширюють повідомлення про начебто використання Україною таких озброєнь.

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Ворожа пропаганда почала активно продукувати фейки щодо нібито планів Сил оборони України використати заборонене озброєння.