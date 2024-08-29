Учора, 28 серпня, під час засідання Ради Україна-НАТО учасники засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі, а також підтвердили зобов’язання щодо подальшого зміцнення обороноздатності України, повідомили в пресслужбі НАТО.

Яка реакція НАТО на останні удари Росії по українській інфраструктурі

На засіданні Ради генсек Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг наголосив на важливості посилення підтримки України для ефективного відбиття атак Росії.

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"Після останньої російської атаки члени Альянсу підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – заявив Столтенберг.

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За його словами, НАТО має продовжувати постачання Україні ресурсів, необхідних для захисту від вторгнення. Генсек додав, що це є критично важливим для підтримки здатності України продовжувати боротьбу.

Засідання Ради Україна-НАТО відбувалося на рівні послів і було скликане на прохання України. Міністр оборони України Рустем Умєров проінформував союзників про поточну ситуацію та пріоритетні потреби України в силах і засобах.

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Експерт і ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич наголосив, що порушення російським повітряним обʼєктом повітряного простору Польщі актуалізує тему збиття польською системою ППО російських повітряних цілей над територією України.

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Прийняття такого рішення не мусить відбуватися на рівні НАТО, для цього цілком достатньо буде рішення однієї чи декількох країн Організації. 

Вранці 26 серпня у південно-східній частині Польщі підняли польську та союзну авіацію через ракетну загрозу на заході Україні.

Тоді один із російських БпЛА залетів у повітряний простір Польщі з Львівської області.

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