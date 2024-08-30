На річці Десна в Чернігівській області спеціалісти вживають заходів для локалізації органічного забруднення, що надійшло з річки Сейм, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
На Десні вже локалізують наслідки органічного забруднення із Сейму
Спеціалісти насичують воду киснем (аерують), а також запускають активний мул. Останнє, згідно з прогнозами науковців, сприятиме зменшенню забруднення.
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Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький поінформував, що такі заходи ухвалили після консультації з науковцями та на підставі рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Згідно з прогнозами, це має поглинути забруднювальну органіку, яка надходить у Десну з річки Сейм, а також запобігти мору риби.
"Загалом завезено 10 тонн активного мулу з Білоцерківського водоканалу. Дякуємо КОВА [Київській обласній військовій адміністрації − ред.] за допомогу. Будемо спостерігати та здійснювати моніторинг стану води на постійній основі, особливо у місцях внесення активного мулу, щоб прослідкувати динаміку", – додав посадовець.
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Для подальшого аналізу та відстеження змін перед аерацією фахівці відібрали проби води для дослідження.
Нині на річці Сейм у Сумській та Чернігівській областях уже зменшується концентрація забруднення.
Міндовкілля пояснило ситуацію із забрудненням річки Сейм
Як зазначали 29 серпня в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає.
Місцевим мешканцям заборонили брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу й купатися.
Річка Сейм цими днями переживає справжню екологічну катастрофу, спричинену діяльністю росіян у Курській області, звідки вона, власне, й витікає.
Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм 27 серпня заявило про екологічну катастрофу на річці Сейм.