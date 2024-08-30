Міністерство юстиції Росії додало до переліку "іноземних агентів" видавця "Медузи" Галину Тимченко, юристку Олену Лук'янову та коаліцію "Новосибірськ 2020" і "Громадянську ініціативу проти екологічної злочинності", пише Медіазона.

Хто ввійшов у доповнення списку "іноземних агентів" від мін'юсту Росії

Тимченко додали через, що вона брала участь у створенні матеріалів інших "іноагентів" і виступала проти війни Росії в Україні.

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У відомстві додали, що Тимченко є співзасновницею і гендиректоркою видання, визнаного одночасно і "іноземним агентом", і "небажаною організацією".

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Подібними причинами для визнання "іноземним агентом" пояснили й внесення до переліку Лук'янової. Вона є доктором юридичних наук, однією із засновників та викладачкою Вільного університету, який базується в Ризі.

Про "Громадянську ініціативу проти екологічної злочинності" наголосили, що вона розповсюджувала нібито фейки про політику російської влади щодо екології.

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Коаліцію "Новосибірськ 2020" обвинуватили в тому, що нею керують інші "іноземні агенти". Вона об'єднує незалежних депутатів, а створили її перед виборами до міської ради для протистояння "Єдиній Росії" та КПРФ.

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У Росії засудили журналістку Алсу Курмашеву до 6,5 років ув'язнення

Верховний суд республіки Татарстан у Росії визнав журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву винною у нібито поширенні "фейків" про російську армію і засудив її до 6,5 років ув'язнення.

Алсу Курмашева – громадянка США та Росії, живе у Празі з чоловіком та двома дітьми. У Росію вона приїхала 20 травня 2023 року через сімейні обставини. 2 червня 2023 року Курмашеву затримали в аеропорту Казані, коли вона чекала на рейс, щоб повернутись у Чехію. У неї вилучили американський і російський паспорти.