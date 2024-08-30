Між Мінвідновлення, Київською ОВА, КМДА та агентством із розвитку Enabel підписали меморандум про співпрацю у відбудові соціальної та енергетичної інфраструктури Києва, Київської і Чернігівської областей.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Бельгія надішле кошти на відновлення Києва та Київської і Чернігівської областей

Меморандуми підписали виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

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Документи передбачають, що сторони будуть зводити та відновлювати об’єкти освіти, охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури.

Україна та Бельгія будуватимуть укриття та запроваджуватимуть резервні системи енергопостачання та опалення.