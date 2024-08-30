Між Мінвідновлення, Київською ОВА, КМДА та агентством із розвитку Enabel підписали меморандум про співпрацю у відбудові соціальної та енергетичної інфраструктури Києва, Київської і Чернігівської областей.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Бельгія надішле кошти на відновлення Києва та Київської і Чернігівської областей

Меморандуми підписали виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

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Документи передбачають, що сторони будуть зводити та відновлювати об’єкти освіти, охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури.

Україна та Бельгія будуватимуть укриття та запроваджуватимуть резервні системи енергопостачання та опалення.

Бельгія надішле 150 млн євро на проєкти відбудови в Україні

17 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписав угоду з прем’єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо, що передбачає фінансування проєктів відбудови на Київщині та Чернігівщині на 150 мільйонів євро.

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Йдеться, зокрема, про системи IRIS-T та додаткові самохідні установки Gepard.

Підписана угода спрощує реалізацію спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку Української держави.

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Програма розвитку ООН (UNDP) підписала угоду на 1 млн євро з урядом Бельгії для реалізації Проєкту UNDP з протимінної діяльності.

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