Середньомісячна температура повітря в серпні в Києві становила +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму, а загалом за місяць в українській столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, що припали на період із 25 до 27 серпня, пише Interfax-Ukraine.

Як повідомляється на сайті Центральної геофізичної лабораторії ім. Срезневського, у рейтингу найтепліших за весь час метеорологічних спостережень серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (середня температура +24,6°С).

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Найхолодніше в Києві в серпні було 14 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилася до +13,4°С, а найтепліше - 20 серпня, коли максимальна температура після полудня сягнула +35,5°.

Опадів за адресою проспект Науки, 37, де розташовується лабораторія, випало 24 мм, або 43% кліматичної норми. Серпень 2024 року увійшов до двадцятки найсухіших у столиці з 1891 року.

Середня температура повітря за все літо в Києві становила +23,0 ºС, що на 2,6 ºС перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію після літа 2010 року (23,7 ℃) серед найтепліших у столиці від початку спостережень у 1881 році. Найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми було в липні (3,0℃).

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Найхолоднішим днем за літо було 14 серпня, а найспекотнішим і рекордним виявилося 16 липня, коли температура після полудня піднялася до +36,0°С. За літо встановлено 18 температурних рекордів, 14 із них у липні, чотири - у серпні.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки становила 211 мм, або 107% середньобагаторічних показників. Найбільше їх випало в червні - майже дві місячні норми.