Органічне забруднення з річки Сейм поступово сповільнюється, повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Чи сповільнюється рух забруднених речовин із річки Сейм

Рух органічних речовин сповільнився через те, що вони розбавились водами Десни в декілька разів.

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За даними Держагентства водних ресурсів, 30 серпня органічні речовини рухались по Десні зі швидкістю 26 км/добу, 31 серпня − 22 км/добу,  а 1 вересня − 18 км/добу. 

Там зауважили, що за умови продовження такого зниження швидкості, забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно з 3 по 5 вересня.

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Забруднення води в річці Сейм − що треба знати

27 серпня Держрибагентство підтвердило, що росіяни забруднили річку Сейм − найбільшу притоку Десни. Згодом забруднена вода дійшла до Десни. 

На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення концентрації шкідливих речовин у водоймі. 

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Йдеться, зокрема, про абсорбцію забруднювальних речовин.

На річках Сейм та Десна вже зібрали 18 тонн мертвої риби. Фахівці наразі збирають загиблу рибу для захоронення та проводять штучну аерацію водойм, аби наситити їх киснем. Такі дії мають покращити якість води.

 

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