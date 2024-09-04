Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між державами.

Підписання угоди відбулося у Києві, повідомили на сайті Президента України.

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Україна уклала з Ірландією Угоду про підтримку - що відомо

З початку повномасштабного російського вторгнення Ірландія надала гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу Україні на суму близько 380 млн євро.

У пресслужбі зазначили, що цьогоріч Ірландія зобов'язалася виділити нашій державі ще 128 млн євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 млн євро на гуманітарну допомогу.

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Ірландія також надасть системи розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і надалі братиме участь у коаліції з розмінування.

Також країна вивчить інші потенційні шляхи підтримки в межах коаліцій спроможностей Контактної групи з питань оборони, таких як ІТ-коаліція.

Ірландія забезпечить постійну підготовку Збройних сил України через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Окремі блоки угоди окреслюють гуманітарну допомогу, а також підтримку щодо відновлення та реалізації реформ, зокрема на шляху України до членства в ЄС.

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Ірландія сприятиме притягненню РФ до відповідальності, відшкодуванню збитків, завданих агресією, та подальшому посиленню санкційного тиску на Росію.

Також Ірландія продовжить докладати дипломатичних зусиль для імплементації Формули миру та брати участь у діяльності низки робочих груп і в реалізації конкретних елементів Формули, зокрема в роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

З ким Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 25 двосторонніх безпекових угоду із західними країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.

Угоди у сфері безпеки були підписані з