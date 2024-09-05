Президент Румунії Клаус Йоганніс представив закон, який передбачає безоплатне передання Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Румунія подарувала Україні ЗРК Patriot - що відомо

Йоганніс оприлюднив ініційований урядом законопроєкт про передачу Patriot, який 3 вересня підтримали обидві палати парламенту Румунії.

Згідно із документом, Україні буде передано Patriot у конфігурації, узгодженій з американським партнером.

Advertisement

Відтепер румунський уряд уповноважений вжити необхідних заходів для відновлення наземного потенціалу протиповітряної оборони.

Це означає, що Румунія закупить ще один Patriot для захисту свого неба, на заміну того, який буде передано Україні.

У Румунії схвалили передачу Україні системи Patriot — подробиці

Уряд Румунії вдень на засіданні 2 вересня погодив законопроєкт про безоплатну передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Пропозицію виконавчої влади для прийняття в екстреному порядку направили до парламенту.

3 вересня Палата депутатів та Сенат (палати румунського парламенту) — схвалили урядовий законопроєкт про передачу Україні системи Patriot.

Міністерство національної оборони зазначало, що поставить одну з семи систем Patriot у конфігурації 3+, придбаних у США.