Парламентарі погодили кандидатуру Віталія Коваля як міністра аграрної політики та продовольства України, повідомив нардеп із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За призначення Коваля проголосував 251 народний депутат.

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Раніше ВР підтримала відставку Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна.

Що треба знати про Віталія Коваля

У 2006-2019 роках Коваль очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях. З вересня 2019 року був очільником Рівненської обласної державної адміністрації.

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У листопаді 2023 року Верховна Рада призначила Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

На цій посаді він замінив Рустема Умєрова, який нині обіймає посаду міністра оборони.

Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо

Під час цього ж засідання Верховної Ради:

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.