Оновлено 13:00

У КМВА уточнили інформацію про вибух у Києві.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наразі достеменно відомо про двох загиблих. Раніше повідомляли про трьох жертв.

Під завалами можуть бути люди.

В адміністрації додали, що аварія має техногенний характер.

Вибух у Києві: що відомо

Зранку у Голосіївському районі Києва пролунав вибух.

Рвонуло на території автопідприємства.

«У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження», - написав міський голова Віталій Кличко.

Advertisement

Фото ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про вибух близько десятої ранку.

«О 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля», - повідомили в ДСНС.

Більше по темі Цьогорічний серпень був одним із найтепліших в історії Києва У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим залишається серпень 2010 року.

Станом на 11:00 було відомо, що загинуло 2 особи - одну людину деблокували з-під завалів.

Частково зруйновано будівлю цеху автотранспортного підприємства.

Advertisement

Правоохоронці з'ясовують обставини події.