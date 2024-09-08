Оновлено 13:00
У КМВА уточнили інформацію про вибух у Києві.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Наразі достеменно відомо про двох загиблих. Раніше повідомляли про трьох жертв.
Під завалами можуть бути люди.
В адміністрації додали, що аварія має техногенний характер.
Вибух у Києві: що відомо
Зранку у Голосіївському районі Києва пролунав вибух.
Рвонуло на території автопідприємства.
«У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження», - написав міський голова Віталій Кличко.
Рятувальники отримали повідомлення про вибух близько десятої ранку.
«О 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля», - повідомили в ДСНС.
Цьогорічний серпень був одним із найтепліших в історії Києва
Станом на 11:00 було відомо, що загинуло 2 особи - одну людину деблокували з-під завалів.
Частково зруйновано будівлю цеху автотранспортного підприємства.
Правоохоронці з'ясовують обставини події.