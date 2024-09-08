Оновлено 13:00 

У КМВА уточнили інформацію про вибух у Києві.

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Наразі достеменно відомо про двох загиблих. Раніше повідомляли про трьох жертв. 

Під завалами можуть бути люди.

В адміністрації додали, що аварія має техногенний характер.

Вибух у Києві: що відомо 

Зранку у Голосіївському районі Києва пролунав вибух. 

Рвонуло на території автопідприємства. 

«У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження», - написав міський голова Віталій Кличко.

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Фото ДСНС.

Рятувальники отримали повідомлення про вибух близько десятої ранку. 

«О 10:12 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вул. Васильківській на території автопідприємства. Частково зруйнована двоповерхова будівля», - повідомили в ДСНС. 

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Станом на 11:00 було відомо, що загинуло 2 особи - одну людину деблокували з-під завалів. 

Частково зруйновано будівлю цеху автотранспортного підприємства.

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Правоохоронці з'ясовують обставини події. 

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