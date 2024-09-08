Кіберфахівці Головного управління розвідки атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни проти України.

Про це повідомили в ГУР.

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Кібератаку провели 7 вересня.

Кібератака ГУР на російські ресурси

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї та обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури держави-агресора.

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«Серед них - «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших», - перелічили в ГУР.

Внаслідок кібератаки виникли труднощі й на пропагандистському «Сімферопольському форумі».

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У результаті кібероперації фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів та знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей - стерли системні файли, бази даних та резервні копії.

На сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.