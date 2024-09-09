Служба безпеки України повідомила про затримання агента Головного розвідувального управління Росії (ГРУ), який коригував ракетно-дронові удари по столиці та скоював підпали на об’єктах Укрзалізниці.

СБУ затримала агента російського ГРУ, який розставляв відеопастки по Києву

Пріоритетними цілями Росії були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках, тому за вказівкою ворожої розвідки агент приїхав до Києва й орендував квартиру в багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.

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У цьому помешканні він встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла росіянам стежити за енергооб’єктом онлайн.

Зрадник обладнав також і спостережний пункт ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці.

Замасковані пристрої відеофіксації, тобто "відеопастки", той встановив для відстежування ударів по лініях електропередач.

Більше по темі На Харківщині через обстріл поранена 18-річна дівчина Росіяни вдарили по селу Новоосинове у Купʼянському районі.

Фото: Служба безпеки України

У такий спосіб Росія планувала фіксувати наслідки повітряних ударів по Київщині та виявляти локації ППО, відстежуючи рух ракет.

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Після підготовки "відеопасток" зловмисник повернувся до Харкова для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Фото: Служба безпеки України

Його затримали в одній з орендованих квартир у Києві, коли він налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Під час обшуків у фігуранта вилучили телефони та відеопристрої з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь ворога.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує агенту російського ГРУ, який розставляв відеопастки по Києву

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі бухгалтерка надавала спецслужбам РФ інформацію про дислокацію Сил оборони

Служба безпеки України затримала бухгалтерку одеського заводу, яка за завданням російських спецслужб передавала координати розміщення українських військових.

Жінка збирала інформацію про локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО.

Після розвідувальних вилазок вона робила звіти для російських спецслужб, зокрема наносила дані на гугл-мапу.

Під час обшуків у помешканні жінки виявили мобільний телефон, який вона використовувала для фіксації об’єктів Сил оборони та комунікації з російськими спецслужбами.