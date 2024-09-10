Росія вже отримала партії балістичних ракет від Ірану. 10 вересня США запровадять санкції проти Ірану у відповідь на його співпрацю з РФ, цитує The Washington Post державного секретаря США Ентоні Блінкена.

У США запровадять санкції у відповідь на передачу Іраном ракет Росії

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією. Російська Федерація вже отримала партії цих ракет", - заявив Блінкен.

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Він додав, що РФ, ймовірно, використає іранські балістичні ракети вже протягом декількох тижнів.

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Відомо, що під нові санкційні обмеження потрапить найбільша іранська авіакомпанія Iran Air.

Іран передав Росії балістичні ракети - подробиці

7 вересня у звіті Інституту вивчення війни зазначалося, що Іран нещодавно поставив Росії понад 200 балістичних ракет Fateh-360. Представники США та Європи підтвердили, що Тегеран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності.

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6 вересня британське видання The Times із посиланням на джерело в українській військовій розвідці повідомляло, що 4 вересня російський корабель доставив ракети Fateh-360 до невідомого порту в Каспійському морі.

В ISW вважають, що РФ, ймовірно, використовуватиме іранські ракети для ударів по українській енергетичній, військовій та цивільній інфраструктурі восени та взимку.

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На тлі цих заяв до Міністерства закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Ісламської Республіки Іран.

Представник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що союзники ЄС надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння РФ матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин.