У ніч проти 11 вересня двоє школярів проникли на територію аеропорту міста Ноябрськ Ямало-Ненецького автономного округу РФ і спалили гелікоптер Мі-8. Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал "ВАZА".

Підлітки спалили вертоліт в аеропорту Ноябрська Тюменської області

Як зазначається, 13-річний Тимур і 14-річний Саша проникли на територію через отвір у паркані, через який потім і втекли. Нині вони перебувають у лікарні під охороною.

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Гелікоптер згорів майже повністю, від нього залишився лише хвіст.

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Завдання з підпалу хлопцям надійшло через Telegram, за що їм нібито пообіцяли 5 млн рублів (55 тис. доларів).

За словами підлітків, як стверджує "ВАZА", нещодавно вони спалили й вежу стільникового зв'язку, за що їм заплатили близько 300 доларів.

Під час підпалу гвинтокрила хлопці дістали опіки обличчя. Відбігши трохи від аеропорту, вони викликали швидку допомогу, після чого їх відправили до лікарні.

Батько одного зі школярів наразі воює проти України.