Завтра, 12 вересня, у Києві відновлять повноцінний рух поїздів метро Оболонсько-Теремківською лінією, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві відновлять рух метро між станціями Деміївська та Теремки

Відновлювальні роботи тривали 9 місяців. Можливість знову запустити лінію у звичайному режимі з'явилася завдяки завершенню пусконалагоджувальних робіт на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

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За 9 місяців вдалося провести такі роботи:

підготувати будівельний майданчик;

перекласти понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому та інших;

розробити котлован глибиною понад 15 м;

демонтувати стару частину тунелю довжиною 27 м та побудувати нову;

посилити з обох боків тунельну оправу, що примикає до нової ділянки довжиною понад 50 м;

укласти нові колії;

відновити всі інженерні мережі;

налагодити безпекові системи руху поїздів.

"Перегінний тунель між "Деміївською" − "Либідською" розміщений у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", − наголосив Кличко.

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За його словами, кошторисна вартість робіт склала 383 млн гривень, що на 62 млн гривень менше початкової.