Завтра, 12 вересня, у Києві відновлять повноцінний рух поїздів метро Оболонсько-Теремківською лінією, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Києві відновлять рух метро між станціями Деміївська та Теремки
Відновлювальні роботи тривали 9 місяців. Можливість знову запустити лінію у звичайному режимі з'явилася завдяки завершенню пусконалагоджувальних робіт на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За 9 місяців вдалося провести такі роботи:
- підготувати будівельний майданчик;
- перекласти понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому та інших;
- розробити котлован глибиною понад 15 м;
- демонтувати стару частину тунелю довжиною 27 м та побудувати нову;
- посилити з обох боків тунельну оправу, що примикає до нової ділянки довжиною понад 50 м;
- укласти нові колії;
- відновити всі інженерні мережі;
- налагодити безпекові системи руху поїздів.
"Перегінний тунель між "Деміївською" − "Либідською" розміщений у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", − наголосив Кличко.
За його словами, кошторисна вартість робіт склала 383 млн гривень, що на 62 млн гривень менше початкової.
У київському метрополітені запровадили човниковий рух від "Деміївської" до "Теремків
Нагадаємо, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" були зачинені 8 грудня 2023 року й не працювали протягом дев'яти місяців через ремонт, повʼязаний із потраплянням води в тунель крізь тріщини.
Сили ППО збили усі російські "Шахеди", які летіли на Київ
Внаслідок підтоплення тунелів метро розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.
Через ситуацію в метрополітені впровадили зміни в організації дорожнього руху на низці доріг у Києві.
Згодом був запущений рух методом човника по обох коліях. Інтервал становив приблизно 13 хвилин.