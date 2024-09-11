Завтра, 12 вересня, у Києві відновлять повноцінний рух поїздів метро Оболонсько-Теремківською лінією, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Києві відновлять рух метро між станціями Деміївська та Теремки

Відновлювальні роботи тривали 9 місяців. Можливість знову запустити лінію у звичайному режимі з'явилася завдяки завершенню пусконалагоджувальних робіт на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

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За 9 місяців вдалося провести такі роботи:

  • підготувати будівельний майданчик;
  • перекласти понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому та інших;
  • розробити котлован глибиною понад 15 м;
  • демонтувати стару частину тунелю довжиною 27 м та побудувати нову;
  • посилити з обох боків тунельну оправу, що примикає до нової ділянки довжиною понад 50 м;
  • укласти нові колії;
  • відновити всі інженерні мережі;
  • налагодити безпекові системи руху поїздів.

"Перегінний тунель між "Деміївською" − "Либідською" розміщений у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї", − наголосив Кличко.

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За його словами, кошторисна вартість робіт склала 383 млн гривень, що на 62 млн гривень менше початкової.

У київському метрополітені запровадили човниковий рух від "Деміївської" до "Теремків

Нагадаємо, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" і "Теремки" були зачинені 8 грудня 2023 року й не працювали протягом дев'яти місяців через ремонт, повʼязаний із потраплянням води в тунель крізь тріщини. 

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Внаслідок підтоплення тунелів метро розпочали досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

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Через ситуацію в метрополітені впровадили зміни в організації дорожнього руху на низці доріг у Києві. 

Згодом був запущений рух методом човника по обох коліях. Інтервал становив приблизно 13 хвилин.

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