У соцмережах поширилося відео від першої особи, на якому українці тестують FPV-дрон, оснащений гранатометом РПГ-18.

«Випробування українського дрона FPV з гранатометом РПГ-18», – підпис до відео, що було опубліковане у Телеграм-каналі білоруської опозиції Nexta.

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Kyiv Post не зміг перевірити місце чи час відео, на якому видно, як безпілотник злітає з землі та летить кілька метрів із прикріпленим гранатометом.

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РПГ-18 «Муха» – що це таке

РПГ-18 «Муха» — радянський гранатомет 1972 року розробки. Він має калібр 64 мм і здатний стріляти однією кумулятивною гранатою вагою 1,4 кг на відстань до 200 метрів.

Використання різних видів зброї на дистанційно керованих мультикоптерах відкрило нову сторінку в тактиці бою, розповів Kyiv Post на умовах анонімності український повітряний розвідник.

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«Почалося все з використання комерційних дронів для скидання ручних гранат, — розповів він. — Впровадження мультикоптерів на війні еволюціонувало до більш прицільного бомбардування, бомбардування тяжкими боєприпасами, нічних бомбардувань, застосування дронів-камікадзе в ролі ПТРК і ПЗРК, перехоплювачів повітряних цілей та носіїв термітної суміші».

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Як кажуть українські військові, модифікація FPV безпілотника з одноразовим гранатометом ще «сира», але багатообіцяюча.

«Звичайно, технологію ще потрібно протестувати та порівняти ефективність із класичними FPV камікадзе», — додає наш співрозмовник із ЗСУ.

У разі початку серійного виробництва ця технологія може зменшити кількість поранень українських військовослужбовців під час оснащення платами ініціації та саморобними вибуховими пристроями.

«На сьогодні ризик травмування інженерів боєприпасами під час споряджання камікадзе доволі високий, але про це не прийнято говорити», — розповів розвідник Kyiv Post.

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Українське медіа "Телеграф" повідомляло, що ідею кріплення гранатомета до безпілотника раніше запропонувало білоруське конструкторське бюро «Дисплей» під час російської виставки «Армія-2021».

"Телеграф" писав про головну складність використання безпілотників зі зброєю: через малу вагу коптер дестабілізується після стрільби. Крім того, ще одним завданням є спрямування гранати в правильному напрямку, зберігаючи контроль над дроном.

Модифікації безпілотників з гранатометами – що відомо

Раніше цього року Portaltele, український телекомунікаційний портал, повідомляв, що українські інженери модифікували сільськогосподарський дрон DJI Agras T30 для виявлення, супроводу та знищення військових цілей за допомогою кулемета ПКМ калібру 7,62x54 мм і гранатомета Bullspike-AT.

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«Під час модернізації безпілотника інженерам довелося вирішити технічні проблеми, як-от збереження стабільності під час стрільби, мінімізація проблем віддачі та ефективне управління боєприпасами», — йдеться у повідомленні порталу.

Agras T30 оснащений надійною силовою установкою, радіолокаційним модулем огляду зверху, інтелектуальною функцією витривалості/повернення та максимальною висотою польоту 4500 метрів. Він також має системи уникнення перешкод для додаткової безпеки та знімні батареї для більшої зручності під час виконання сільськогосподарських або військових завдань.

У публікації наголошується, що Agras T30, озброєний гранатометом Bullspike-AT, тепер може вражати танки, самохідні гаубиці, бронетехніку та укріплені позиції.

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У Bullspike-AT використовується 72,5-мм осколково-фугасна протитанкова ракета PG-22, яка має точкову детонуючу боєголовку, яка може пробивати до 400 мм броні. Має ефективну дальність стрільби до 350 метрів.

У розмові з Kyiv Post український аеророзвідник розповів, що вартість цього безпілотника становитиме щонайменше 850 тис. грн (20 507 дол.). І цей дрон достатньо гучний і повільний, що змушує сумніватися в його бойовій ефективності.

Повідомляється, що на відео, яке нещодавно поширилося в соцмережах, зображений український дрон FPV оснащений автоматом АК-74, обстрілює російські позиції в Донецькій області.

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У розмові з Kyiv Post український аеророзвідник назвав цю розробку першим кроком у створенні систем, здатних знищувати цілі з повітря. Хоча технологія має потенціал, розвідник сказав, що кілька факторів все ще обмежують її ефективність. Головні проблеми: підвищення точності, потреба в додатковому прицільному обладнанні, обмежена кількість боєприпасів та забезпечення швидшого перезарядження.

Розвідник також припустив, що незабаром ця технологія може досягти такого рівня, коли дрони зможуть літати в траншеї та штурмувати ліси.