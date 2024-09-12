10 вересня в ході спільної операції Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій була замінувана та підірвана ділянка залізниці "Старий Оскол — Валуйки" в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

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ГУР і ССО підірвали ділянку залізниці РЖД в Бєлгородській області

Як зазначило джерело, завдяки успішній операції 11 вагонів і локомотив вантажного потяга зійшли з рейок і перекинулись.

Цей потяг забезпечував логістичні потреби армії Росії.

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За даними джерела, залізнична артерія наразі паралізована, а низку рейсів потягів скасували.

"Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває", − запевнило джерело в розвідці.

Партизани підірвали російську залізницю, що перевозила боєприпаси з Північної Кореї

Партизани руху "Атеш" підірвали залізничну колію біля російського міста Екатеринбург, якою транспортували північнокорейські боєприпаси.

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Представник руху в розмові з Kyiv Post розповів, що операцію провів громадянин РФ. Однак він відмовився від винагороди, адже працює з ідеологічних мотивів.

Місцевих журналістів на місце події не допустили, а інформація просочилася лише в місцеві пабліки.

У середині червня агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, посилаючись на слова міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.