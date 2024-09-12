10 вересня в ході спільної операції Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій була замінувана та підірвана ділянка залізниці "Старий Оскол — Валуйки" в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомило поінформоване джерело Kyiv Post в українській розвідці.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

 ГУР і ССО підірвали ділянку залізниці РЖД в Бєлгородській області

Як зазначило джерело, завдяки успішній операції 11 вагонів і локомотив вантажного потяга зійшли з рейок і перекинулись.

Цей потяг забезпечував логістичні потреби армії Росії.

Advertisement

За даними джерела, залізнична артерія наразі паралізована, а низку рейсів потягів скасували.

"Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває", − запевнило джерело в розвідці.

Партизани підірвали російську залізницю, що перевозила боєприпаси з Північної Кореї

Партизани руху "Атеш" підірвали залізничну колію біля російського міста Екатеринбург, якою транспортували північнокорейські боєприпаси.

СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова
Більше по темі

СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова

За планом генерала Степанішева війська РФ мали за п’ять днів оточити місто і взяти його в кільце.

Представник руху в розмові з Kyiv Post розповів, що операцію провів громадянин РФ. Однак він відмовився від винагороди, адже працює з ідеологічних мотивів.

Місцевих журналістів на місце події не допустили, а інформація просочилася лише в місцеві пабліки. 

У середині червня агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея відправила до Росії контейнери, які можуть вмістити близько 5 мільйонів артилерійських снарядів, посилаючись на слова міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

Advertisement
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
Читати далі
ГУР показало ліквідацію російського літака Су-30СМ у Чорному морі ГУР
ГУР показало ліквідацію російського літака Су-30СМ у Чорному морі
Київ Пост
4г тому
Очільник МЗС Британії оголосив про пакет допомоги Україні на понад 700 млн Росія
Очільник МЗС Британії оголосив про пакет допомоги Україні на понад 700 млн
Київ Пост
18г тому
СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова Росія
СБУ заочно оголосила про підозру генералу РФ, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова
Київ Пост
18г тому
США працюють над скасуванням обмежень щодо далекобійної зброї для України Росія
США працюють над скасуванням обмежень щодо далекобійної зброї для України
Київ Пост
20г тому
Спонсорований контент
" Попередній FPV-дрон з гранатометом – у ЗСУ випробовують нову тактичну зброю поля бою
Далі » ЄБРР запускає кредитні гарантії для позик на енергетичну інфраструктуру