Норвезький уряд скасував оборонне ембарго, застосовуване до Туреччини з 2019 року, пише SavunmaSanayiST.

Норвегія скасувала оборонне ембарго проти Туреччини

"Під час розмови міністр Ейде передав міністру Фідану, що їхня країна скасувала обмеження оборонної промисловості, запроваджені проти Туреччини у 2019 році", − йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан привітав це рішення.

Ембарго на постачання зброї, накладене на Туреччину державами ЄС, з’явилося після початку операції "Джерело миру" на півночі Сирії у 2019 році.

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Тоді Німеччина та Франція офіційно оголосили про призупинення продажу зброї Туреччині на четвертий день операції.

Фінляндія та Норвегія також своєю чергою офіційно оголосили, що не будуть передавати зброю чи технології Туреччині. Схожих обмежувальних заходів проти Туреччини також вжили Чехія, Італія, Іспанія, Бельгія, Канада, Нідерланди та Британія.

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Наразі більшість обмежень щодо зброї та оборонної промисловості, накладених на Туреччину, зняті.

Туреччина виявила бажання вступити до БРІКС замість ЄС

Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС і взяла участь у запланованій зустрічі групи наступного тижня в Росії.

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БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).

У квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.