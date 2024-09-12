Росіяни подвоять кількість учнів шкіл з військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року, повідомив Центр національного спротиву.

Чи збільшить Росія кількість учнів у школах з військовим вишколом на ТОТ

Це станеться насамперед на базі Нахімовського училища у Маріуполі. У казарми цього мілітарного закладу заселили 240 дітей віком від 10 до 13 років, а у 2025 році таких дітей вже має бути 560.

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"Російські окупанти активно займаються мілітаризацією дітей. Під виглядом патріотичного виховання дітей залучають до військових програм, пропагандистських заходів та таборів, де їх навчають основ військової справи, використанню зброї та ідеологічно обробляють", − пояснили в Центрі.

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За даними ЦНС, таке відбувається на всіх тимчасово окупованих територіях України.

У Центрі національного спротиву наголосили, що мілітаризація дітей є не лише спробою виховати лояльних до росіян майбутніх військових, а й серйозним злочином проти дитинства.

Більше по темі Аеропорти РФ за Полярним колом закриті, ймовірно, через атаки українських дронів У російських соцмережах обговорюють те, що аеропорти Мурманська та Апатитів були у четвер закриті після того, як, ймовірно, українські безпілотники були збиті протягом останніх кількох днів.

"Російська влада намагається зламати ідентичність українських дітей, виховуючи їх у дусі насильства, ненависті та підпорядкування військовій ідеології", − наголошує ЦНС.

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Росіяни продовжують вербувати українську молодь на ТОТ

Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичного виховання.

Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку. Там молодь залучають до пропагандистських акцій та військового вишколу.

13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".

Дітей із Запорізької та Херсонської областей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.