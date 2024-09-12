11 вересня угруповання ХАМАС підтвердило свою готовність до нібито "негайного" припинення вогню в секторі Гази згідно з попередньою пропозицією США без нових умов з боку будь-якої сторони, повідомила агенція Reuters.

ХАМАС готовий негайно припинити вогонь у Газі на основі пропозиції США

На переговорах поки не вдалося досягти угоди про припинення 11-місячного конфлікту.

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Серед невирішених питань є контроль над Філадельфійським коридором на кордоні Гази з Єгиптом.

За даними Reuters, головний перемовник США щодо Гази, директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив, що більш детальну пропозицію про припинення вогню оприлюднять найближчими днями.

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Попередня пропозиція президента США Джо Байдена, висунута в червні, передбачала триетапне припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

Ізраїль звернувся до Росії по допомогу в звільненні заручників із Гази

Ізраїль звернувся по допомогу до Росії в досягненні прогресу в перемовинах про звільнення заручників із Гази. Головною причиною стало те, що зусилля, очолювані США, Катаром і Єгиптом для забезпечення перемир’я з ХАМАС, просуваються повільно.

28 серпня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури Хезболли в районі Айн-ель-Тінех на півдні Лівану.

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Армія Ізраїлю також завдала ударів по спостережних пунктах Хезболли в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

14 серпня ХАМАС відмовився брати участь у переговорах з Ізраїлем, запланованих на 15 серпня