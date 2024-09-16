Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі агента російських спецслужб, який готував координати для нової низки ракетно-дронових ударів по місту.

СБУ затримала агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та бригадою "Лють"

Щоб отримати геолокації для атак, ворожа спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на кошти агресора. Він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано фотографував військові об’єкти.

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Для передачі розвідданих зрадник використовував електронну пошту.

Його затримали, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Яке покарання загрожує шпигуну Росії в Одесі

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На Одещині викрили ще чотирьох агентів РФ, які палили автівки Сил оборони

13 вересня Служба безпеки (СБУ) та Національна поліція повідомила про затримання ще чотирьох зловмисників, які на замовлення російських спецслужб вчиняли підпали на Одещині.

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До співпраці з ворогом були дистанційно залучені двоє одеситів – переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них – троє неповнолітніх.

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У різний час вони знаходили потенційні цілі, а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Після підпалів зрадники фіксували займання на камери власних телефонів і відправляли звіт представникам ворожих спецслужб.