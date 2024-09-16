Ситуація в місті критична, адже вода змиває все на своєму шляху: будинки, автомобілі, а також пожежну машину.

За даними TVP Info, пошкоджена частина дамби на річці Моравка.

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Міністерство нацоборони Польщі для евакуації населення в місті відправило вертоліт Мі-17.

15 вересня внаслідок прориву дамби на річці Моравка польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства опинилося під водою, пише TVP Info.

Україна запропонувала відправити рятувальників для боротьби з повінню в Європі

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії надіслати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для допомоги в боротьбі з повінню.

"Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней. На доручення президента Володимира Зеленського та за координації премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги в подоланні лиха", − наголосив Сибіга.

Більше по темі Польща пообіцяла знайти гроші на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ Країна планує виділити 50 млн євро цього року та ще 50 млн наступного.

Укрзалізниця оновила інформацію про рух потягів через повені

Компанія змінила графік руху міжнародних потягів внаслідок повеней у Чехії, Австрії та Польщі.

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Зміни стосуються таких рейсів:

рейс Відень − Київ − Відень сьогодні курсує як Будапешт − Київ − Будапешт;

рейс Чоп − Відень з угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта;

рейси Прага − Перемишль − Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами;

рейс Прага − Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа на дві години пізніше до розкладу, з Чопа − за графіком.

Внаслідок повені у Польщі загинула людина

Протягом ночі з 14 на 15 вересня ситуація з повенями та підтопленнями на півдні Польщі погіршилася.

У польській долині Клодзко ситуація із повенями залишається драматичною. Там триває евакуація місцевих жителів. Майже 20 тисяч абонентів Клодзького повіту залишилися без електроенергії.

Наразі підтвердили факт утоплення людини у районі Клодзка.