15 вересня внаслідок прориву дамби на річці Моравка польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства опинилося під водою, пише TVP Info.
Прорив дамби в Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства − подробиці
Міністерство нацоборони Польщі для евакуації населення в місті відправило вертоліт Мі-17.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
За даними TVP Info, пошкоджена частина дамби на річці Моравка.
Ситуація в місті критична, адже вода змиває все на своєму шляху: будинки, автомобілі, а також пожежну машину.
У місті живуть приблизно 600 людей.
Україна запропонувала відправити рятувальників для боротьби з повінню в Європі
Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії надіслати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для допомоги в боротьбі з повінню.
"Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней. На доручення президента Володимира Зеленського та за координації премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги в подоланні лиха", − наголосив Сибіга.
Польща пообіцяла знайти гроші на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ
Укрзалізниця оновила інформацію про рух потягів через повені
Компанія змінила графік руху міжнародних потягів внаслідок повеней у Чехії, Австрії та Польщі.
Зміни стосуються таких рейсів:
- рейс Відень − Київ − Відень сьогодні курсує як Будапешт − Київ − Будапешт;
- рейс Чоп − Відень з угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта;
- рейси Прага − Перемишль − Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами;
- рейс Прага − Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа на дві години пізніше до розкладу, з Чопа − за графіком.
Внаслідок повені у Польщі загинула людина
Протягом ночі з 14 на 15 вересня ситуація з повенями та підтопленнями на півдні Польщі погіршилася.
У польській долині Клодзко ситуація із повенями залишається драматичною. Там триває евакуація місцевих жителів. Майже 20 тисяч абонентів Клодзького повіту залишилися без електроенергії.
Наразі підтвердили факт утоплення людини у районі Клодзка.