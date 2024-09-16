15 вересня внаслідок прориву дамби на річці Моравка польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства опинилося під водою, пише TVP Info.

Прорив дамби в Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства − подробиці

Міністерство нацоборони Польщі для евакуації населення в місті відправило вертоліт Мі-17.

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За даними TVP Info, пошкоджена частина дамби на річці Моравка.

Ситуація в місті критична, адже вода змиває все на своєму шляху: будинки, автомобілі, а також пожежну машину.

У місті живуть приблизно 600 людей.

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Україна запропонувала відправити рятувальників для боротьби з повінню в Європі

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, Україна запропонувала Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії надіслати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій для допомоги в боротьбі з повінню.

"Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней. На доручення президента Володимира Зеленського та за координації премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ми запропонували Молдові, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині та Чехії відправити підрозділи ДСНС України для допомоги в подоланні лиха", − наголосив Сибіга.

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Країна планує виділити 50 млн євро цього року та ще 50 млн наступного.

Укрзалізниця оновила інформацію про рух потягів через повені

Компанія змінила графік руху міжнародних потягів внаслідок повеней у Чехії, Австрії та Польщі.

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Зміни стосуються таких рейсів:

  • рейс Відень − Київ − Відень сьогодні курсує як Будапешт − Київ − Будапешт;
  • рейс Чоп − Відень з угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта;
  • рейси Прага − Перемишль − Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами;
  • рейс Прага − Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа на дві години пізніше до розкладу, з Чопа − за графіком.

Внаслідок повені у Польщі загинула людина

Протягом ночі з 14 на 15 вересня ситуація з повенями та підтопленнями на півдні Польщі погіршилася. 

У польській долині Клодзко ситуація із повенями залишається драматичною. Там триває евакуація місцевих жителів. Майже 20 тисяч абонентів Клодзького повіту залишилися без електроенергії.

Наразі підтвердили факт утоплення людини у районі Клодзка.

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