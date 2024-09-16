Росія на 80% знищила українську енергетичну інфраструктуру, атакуючи її керованими авіабомбами., повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

Наскільки російські КАБи знищили українську енергоінфраструктуру 

За словами президента, росіяни використовували не лише ракети, а й літаки, з яких щомісяця скидали 4 тис. керованих авіабомб тільки у східній частині України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Ці бомби й ракети вражають цивільне населення, енергетику, школи, університети, усю нашу енергетичну інфраструктуру. Вони знищили на 80% - цими керованими бомбами − 80%", − заявив президент України.

Advertisement

Під час зустрічей з офіційними особами Зеленський зазначив, що Україна чекала занадто довго, тож Росія відвела свої літаки зі 100-150 км на відстань 300-500 км.

"Тепер нам потрібно більше дозволів", − пояснив він.

Наразі Україна досі не отримала дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії.

Зеленський розповів про
Більше по темі

Зеленський розповів про "План перемоги" України, який нададуть Байдену

План містить п'ять пунктів, що стосуються військової та економічної підтримки.

Росіяни вдарили КАБом по Харкову: влучили в багатоповерхівку

Російські війська вдарили по Харкову. Міська влада попереджала містян про пуски КАБів. 

Кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові 1 вересня продовжує зростати.

Наразі їх 43. Внаслідок удару в житловій багатоповерхівці зайнялася пожежа.

Advertisement

 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Зеленський підписав закон про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ Зеленський
Зеленський підписав закон про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ
Київ Пост
2г тому
За першу половину вересня Росія атакувала Україну понад 640 «Шахедами» - Зеленський Зеленський
За першу половину вересня Росія атакувала Україну понад 640 «Шахедами» - Зеленський
Київ Пост
3г тому
Зеленський розповів про "План перемоги" України, який нададуть Байдену США
Зеленський розповів про "План перемоги" України, який нададуть Байдену
Київ Пост
9г тому
Київ представить «План перемоги» Байдену, Гарріс і Трампу США
Київ представить «План перемоги» Байдену, Гарріс і Трампу
За матеріалами Укрінформ
2д тому
Спонсорований контент
" Попередній СБУ схопила агента РФ, який шпигував за мобільними групами ППО та бригадою "Лють"
Далі » Президент Ірану відвідає Росію в жовтні для участі в саміті БРІКС