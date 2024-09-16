Росія на 80% знищила українську енергетичну інфраструктуру, атакуючи її керованими авіабомбами., повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

Наскільки російські КАБи знищили українську енергоінфраструктуру

За словами президента, росіяни використовували не лише ракети, а й літаки, з яких щомісяця скидали 4 тис. керованих авіабомб тільки у східній частині України.

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"Ці бомби й ракети вражають цивільне населення, енергетику, школи, університети, усю нашу енергетичну інфраструктуру. Вони знищили на 80% - цими керованими бомбами − 80%", − заявив президент України.

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Під час зустрічей з офіційними особами Зеленський зазначив, що Україна чекала занадто довго, тож Росія відвела свої літаки зі 100-150 км на відстань 300-500 км.

"Тепер нам потрібно більше дозволів", − пояснив він.

Наразі Україна досі не отримала дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії.

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