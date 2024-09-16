В одному з населених пунктів Курської області РФ підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України підбили чергову сучасну російську бойову машину десанту БМД-4.

Командування ДШВ оприлюднило відповідне відео.

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У Курській області десантники підбили російську бойову машину - що відомо

Російські військові заскочили на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили.

Ведучи стрільбу по житловій забудові з місця зупинки, розрахунки артилеристів й FPV-дронів вмить зупинили техніку й унеможливили її подальше використання.

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Вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину росіян. У цей же час один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ.

Другий і третій політ видався успішним. Машина відкотилася, поранені й контужені росіяни розбіглись населеним пунктом, де на них вже чекали українські воїни.