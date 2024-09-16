В одному з населених пунктів Курської області РФ підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних сил України підбили чергову сучасну російську бойову машину десанту БМД-4.
Командування ДШВ оприлюднило відповідне відео.
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У Курській області десантники підбили російську бойову машину - що відомо
Російські військові заскочили на бойовій машині з десантом в село, знаючи, що його контролюють українські сили.
Ведучи стрільбу по житловій забудові з місця зупинки, розрахунки артилеристів й FPV-дронів вмить зупинили техніку й унеможливили її подальше використання.
Вогонь артилерії при перших обстрілах пошкодив бойову машину росіян. У цей же час один з українських FPV-дронів намагався завдати удару по ворожій броні, але спрацював РЕБ.
Другий і третій політ видався успішним. Машина відкотилася, поранені й контужені росіяни розбіглись населеним пунктом, де на них вже чекали українські воїни.
РФ зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових, - ОТУ «Сіверськ»
Наступ ЗСУ в Курській області – що відомо
Наступ розпочався 6 серпня та триває досі.
14 вересня аналітики Інституту вивчення війни вважали, що для контрнаступу на Курщині Росії доведеться перекидати сюди додаткові підрозділи.
На думку ISW, росіяни ще не почали повномасштабний контрнаступ у Курській області.
Речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник зазначав, що Росія зосередила на Курському напрямку від 30 до 45 тисяч військових. На початку Курської операції РФ тримала на цій ділянці близько 11 тисяч своїх солдатів.
19 серпня ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у населеному пункті Кариж Курської області.
17 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту, як триває наступ українських військових у Курській області.