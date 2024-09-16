Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що найближчими тижнями Італія надішле другу систему протиповітряної оборони SAMP-T в Україну для відбиття російських ракетних атак.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Італії.

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Україна отримає ще одну батарею ППО Samp-T - подробиці

"Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення», - зазначив він.

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Таяні заявив, що Україна не просила більше, ніж Італія вже надає. До того ж країна не має британської та американської зброї, якої потребує Київ.

Міністр сподівається, що до кінця року відбудеться "значуща мирна конференція" щодо України.

Допомога від Італії Україні

9 вересня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні обговорили постачання Україні другого комплексу ППО Samp-T, схваленого в червні 2024 року, але тоді надання довелося затримати.

18 червня уряд Італії розповів про дев'ятий пакет допомоги для України, в якому будуть ракети Storm Shadow та система ППО Samp-T.

11 червня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував підготовку нового пакета військової допомоги, більшу частину якого складатимуть засоби ППО.

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24 лютого Україна та Італія підписали двосторонню безпекову угоду до другої річниці повномасштабної війни.