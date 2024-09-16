Правоохоронці Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента, який підпалив авто, яке журналісти придбали для військових.

Про це повідомила поліція Києва.

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Студент за $1000 підпалив авто військових - що відомо

На замовлення російських кураторів 16-річний студент приїхав з Черкащини до Києва для вчинення злочину.

За це йому пообіцяли винагороду – 1000 доларів.

Ціллю фігурант обрав авто Кіа, яке придбали журналісти одного із інтернет-видань та планували найближчим часом передати військовій бригаді ЗСУ.

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Уночі порушник облив легкозаймистою сумішшю транспортний засіб та підпалив його, знімаючи свій злочин на відео, як доказ виконаної «роботи».

Оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія.

Обіцяні за злочин гроші куратори йому так і не надіслали.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

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