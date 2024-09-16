Правоохоронці Києва спільно зі Службою безпеки України затримали 16-річного студента, який підпалив авто, яке журналісти придбали для військових.

Про це повідомила поліція Києва.

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Студент за $1000 підпалив авто військових - що відомо

На замовлення російських кураторів 16-річний студент приїхав з Черкащини до Києва для вчинення злочину.

За це йому пообіцяли винагороду – 1000 доларів.

Ціллю фігурант обрав авто Кіа, яке придбали журналісти одного із інтернет-видань та планували найближчим часом передати військовій бригаді ЗСУ.

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Уночі порушник облив легкозаймистою сумішшю транспортний засіб та підпалив його, знімаючи свій злочин на відео, як доказ виконаної «роботи».

Оперативники поліції та СБУ затримали неповнолітнього палія.

Обіцяні за злочин гроші куратори йому так і не надіслали.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

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9 серпня Служба безпеки України повідомила про затримання резидентки Головного розвідуправління Генштабу збройних сил Росії завдяки власному подвійному агенту.

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Російська розвідка хотіла створити у столиці України власний агентурний осередок, першочерговим завданням якого мали стати підпали авто Сил оборони.

Знищення військових автомобілів мало призвести до розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні.

СБУ залучила мешканця столиці, якого раніше викрили на підготовці до одного з підпалів. Чоловік пішов на співпрацю зі Службою і допоміг задокументувати підривну діяльність зловмисниці.

Вона координувала підпалювачів і допомагала їм організовувати іншу підривну діяльність у Києві.

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