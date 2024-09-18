Заступницю голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Марʼяну Безуглу можуть звільнити з посади, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Мар'яна Безугла звільняється з посади заступниці голови комітету ВР з питань нацбезпеки

Железняк оприлюднив проєкт постанови від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

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Він пропонує парламенту звільнити Безуглу з посади заступниці комітету з питань оборони й члена комітету, а натомість призначити членом комітету з питань зовнішньої політики.

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Безугла поширила заяву, адресовану спікеру парламенту Руслану Стефанчуку, в якій попросила звільнити її з посади заступниці комітету з питань оборони й члена комітету й обрати членом комітету з питань зовнішньої політики.

Рада не змогла зняти Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки

4 вересня Верховна Рада України не підтримала відкликання народної депутатки Мар‘яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки.

124 з 233 народних обранців із фракції "Слуга народу" проголосували "за".

15 липня нардепку зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.

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17 липня Безугла написала заяву на вихід із парламентської фракції "Слуга народу".

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