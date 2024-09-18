Спецслужба Ізраїлю Моссад заклала вибухівку в 5 тис. тайванських пейджерів, які одночасно вибухнули в кишенях і руках членів угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого представника ліванських органів безпеки та інше поінформоване джерело.

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Вибухи пейджерів у членів Хезболли − що відомо

Члени угруповання, забороненого як терористична організація у Великій Британії, США та багатьох інших країнах, зазнали серйозних поранень.

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Хезболла опублікувала заяву, в якій звинуватила Ізраїль у вибухах пейджерів, однак Ізраїль поки не коментував цей інцидент.

За даними ВВС, внаслідок вибухів загинули щонайменше дев’ять осіб і постраждали близько 3 тис., зокерма й бойовики угруповання та іранський посланник у Бейруті.

"Хезболла" замовила 5 тис. пейджерів AP924 у тайванської компанії Gold Apollo, ввезених навесні. Вони використовувалися бойовиками угруповання для низькотехнологічного зв’язку, аби уникнути стеження.

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ВВС зазначило, що пристрої змінив Моссад на стадії виробництва. У них вбудували плату з 3 грамами вибухівки, яка активувалася в разі отримання закодованого повідомлення.

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Ізраїль вдарив по військових об'єктах Хезболли на півдні Лівану

28 серпня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах військової інфраструктури Хезболли в районі Айн-ель-Тінех на півдні Лівану.

Армія Ізраїлю також завдала ударів по спостережних пунктах Хезболли в районах Одайсех і Кфаркела на півдні Лівану.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що близько 100 її винищувачів завдали превентивних ударів по пускових позиціях угруповання "Хезболла".

Раніше "Хезболла" повідомляла, що нібито запустила по Ізраїлю "рій безпілотників".