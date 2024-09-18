У Сімферополі тимчасово окупованого Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили постери з написами "Крим – це Україна", "Сімферополь – це Україна" та "Наближається час деокупації".
Про це повідомив рух спротиву.
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У Криму поширили проукраїнські постери - що відомо
Акція спротиву в Сімферополі охопила різні куточки міста: від Ботанічного парку на сході (Гурзуфська вулиця, вулиця академіка Стевена) до Привозу та вулиці Ракетної (захід міста).
"У кожному куточку півострова наші активісти нагадують, що Кримський півострів належить Україні. Кропітко, крок за кроком, проукраїнська агітація з'являється повсюди – і окупанти не встигають її знімати", – наголосили в русі спротиву.
Партизани розповсюдили сотні жовтих стрічок у Євпаторії - подробиці
На початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.
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"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йшлося у повідомленні.
Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.