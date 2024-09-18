У Сімферополі тимчасово окупованого Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили постери з написами "Крим – це Україна", "Сімферополь – це Україна" та "Наближається час деокупації".

Про це повідомив рух спротиву.

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У Криму поширили проукраїнські постери - що відомо

Акція спротиву в Сімферополі охопила різні куточки міста: від Ботанічного парку на сході (Гурзуфська вулиця, вулиця академіка Стевена) до Привозу та вулиці Ракетної (захід міста).

"У кожному куточку півострова наші активісти нагадують, що Кримський півострів належить Україні. Кропітко, крок за кроком, проукраїнська агітація з'являється повсюди – і окупанти не встигають її знімати", – наголосили в русі спротиву.