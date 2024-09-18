За серпень цього року в Криму зафіксували щонайменше 12 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я, повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

Скільки зафіксували випадків у Криму щодо порушення права на здоровʼя політв'язнів

11 із цих випадків стосуються кримських татар.

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Протягом місяця це право було порушено щодо таких політв’язнів Криму:

Амета Сулейманова;

Тофіка Абдулгазієва;

Руслана Нагаєва;

Енвера Аметова;

Ремзі Куртнезірова;

Ірини Данилович;

Яшара Муєдінова;

Заура Абдулаєва;

Асана Ахтемова;

Сервера Мустафаєва;

Арсена Абхаірова;

Леніє Умерової.

Випадки порушень пов’язані з погіршенням стану здоров’я політв’язнів у місцях несвободи, ігноруванням клопотань адвокатів та ув’язнених, а також ненаданням належної медичної допомоги.

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КРЦ наголосив, що через такі умови утримання в СІЗО та в’язницях і системне ігнорування скарг на самопочуття, а також неналежну і невчасну медичну допомогу стан здоров’я політв'язнів погіршується.

Європейський Союз засудив проведення російських "виборів" у Криму

Європейський Союз не визнав результатів часткових регіональних і місцевих виборів із 6 по 8 вересня на території окупованого Криму та в місті Севастополь.

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Вибори, які Росія проводить на території окупованого Криму та у Севастополі у межах Єдиного дня голосування, є нелегітимними. Про це заявило Міністерство закордонних справ України.

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8 вересня у росіян був Єдиний день голосування, де "обирали представників до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня".