За серпень цього року в Криму зафіксували щонайменше 12 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я, повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.

Скільки зафіксували випадків у Криму щодо порушення права на здоровʼя політв'язнів

11 із цих випадків стосуються кримських татар.

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Протягом місяця це право було порушено щодо таких політв’язнів Криму:

  • Амета Сулейманова;
  • Тофіка Абдулгазієва;
  • Руслана Нагаєва;
  • Енвера Аметова;
  • Ремзі Куртнезірова;
  • Ірини Данилович;
  • Яшара Муєдінова;
  • Заура Абдулаєва;
  • Асана Ахтемова;
  • Сервера Мустафаєва;
  • Арсена Абхаірова;
  • Леніє Умерової.

Випадки порушень пов’язані з погіршенням стану здоров’я політв’язнів у місцях несвободи, ігноруванням клопотань адвокатів та ув’язнених, а також ненаданням належної медичної допомоги.

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КРЦ наголосив, що через такі умови утримання в СІЗО та в’язницях і системне ігнорування скарг на самопочуття, а також неналежну і невчасну медичну допомогу стан здоров’я політв'язнів погіршується.

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