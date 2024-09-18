За серпень цього року в Криму зафіксували щонайменше 12 випадків порушення права на найвищий досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я, повідомив Кримськотатарський ресурсний центр.
Скільки зафіксували випадків у Криму щодо порушення права на здоровʼя політв'язнів
11 із цих випадків стосуються кримських татар.
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Протягом місяця це право було порушено щодо таких політв’язнів Криму:
- Амета Сулейманова;
- Тофіка Абдулгазієва;
- Руслана Нагаєва;
- Енвера Аметова;
- Ремзі Куртнезірова;
- Ірини Данилович;
- Яшара Муєдінова;
- Заура Абдулаєва;
- Асана Ахтемова;
- Сервера Мустафаєва;
- Арсена Абхаірова;
- Леніє Умерової.
Випадки порушень пов’язані з погіршенням стану здоров’я політв’язнів у місцях несвободи, ігноруванням клопотань адвокатів та ув’язнених, а також ненаданням належної медичної допомоги.
КРЦ наголосив, що через такі умови утримання в СІЗО та в’язницях і системне ігнорування скарг на самопочуття, а також неналежну і невчасну медичну допомогу стан здоров’я політв'язнів погіршується.
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