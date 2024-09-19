Служба безпеки України повідомила про підозру ще одному представнику УПЦ (МП), який діяв на користь Росії.

СБУ повідомила про підозру архімандриту − подробиці

У соцмережах він виправдовував повномасштабну війну проти України та поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію.

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Під час обшуків за місцем перебування фігуранта у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій.

Імовірно, йдеться про архімандрита Володимира (Олексія Ракка).

Яке покарання загрожує архімандриту Володимиру

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Наразі триває розслідування для встановлення обставин злочину, а санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ викрила настоятеля храму на Вінниччині, який вихваляв росіян

21 серпня Служба безпеки України повідомила про підривну діяльність чергового клірика Вінницької єпархії УПЦ (МП).

Він вихваляв російського президента та закликав до підтримки Росії. Клірик також поширював прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Телеграм.

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Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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