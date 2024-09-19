Верховна Рада звільнила народну депутатку Мар’яну Безуглу з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

"За" проголосували 252 парламентарі, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Мар'яну Безуглу перевели на нову посаду

"Парламент звільнив Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони та навіть члена комітету", - написав Железняк.

Він додав, що натомість Безуглу перевели на посаду члена Комітету з питань зовнішньої політики.

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Фото: yzheleznyak/Telegram

Напередодні Железняк оприлюднив проєкт постанови від голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, у якому пропонувалась така посада для Безуглої.

Попередні голосування Ради за зняття з посад Безуглої

4 вересня Верховна Рада України не підтримала відкликання народної депутатки Мар‘яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки.

124 з 233 народних обранців із фракції "Слуга народу" проголосували "за".

15 липня нардепку зняли з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитку.