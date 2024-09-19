18 вересня КНДР успішно випробувала нову тактичну балістичну ракету "Хвасонпхо-11-Da-4.5" (Hwasongpho-11-Da-4.5), повідомила північнокорейська державна інформагенція KCNA.

Північна Корея випробувала ракету Hwasongpho-11-Da-4.5

Метою тестування "Хвасонпхо-11-Da-4.5"стала перевірка точності ураження ракетою цілі на відстані 320 км і потужність вибуху надвеликої бойової частини.

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Того ж дня відбулося випробування ще однієї "стратегічної крилатої ракети зі значно покращеними характеристиками", однак подробиці щодо назви й моделі ракети не надаються.

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Випробуваннями ракет керував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

КНДР оприлюднила світлини ракетних тестувань по цілях на суші, оскільки зазвичай запускає ракети у води біля свого східного чи західного узбережжя.

Фото: північнокорейська державна інформагенція KCNA

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Лідер Південної Кореї вважає режим Північної Кореї найбільш ірраціональним на Землі.

Надвелика боєголовка входить до списку зброї, яку у 2021 році на з’їзді Трудової партії Кім пообіцяв розробити разом із військовим супутником і твердопаливними міжконтинентальними балістичними ракетами.

Північна Корея відправила до Росії вже понад 6 млн артснарядів

КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин раніше наголосив на необхідності збільшення виробництва й використання дронів в армії КНДР.

Після візиту до Інституту безпілотників при Академії оборонних наук КНДР і спостережень за випробуваннями дронів Кім зауважив, що країна потребує додаткових випробувань бойового застосування БпЛА для прискорення процесу оснащення збройних сил його країни.

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