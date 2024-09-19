Україна чинить інституціональний спротив проти польських ексгумацій на території країни, поінформував український дослідник і професор Юрій Шаповал в етері "Польського Радіо".

Чи є в Україні спротив проти польським ексгумаціям

"Я в цьому питанні залишаюсь песимістом. Я не думаю, що це може зрушити цей процес, хоча я би цього дуже хотів. В Україні є дуже великий інституціональний спротив проти польських ексгумацій на території України. Якщо це станеться, то це буде направду дивом", − пояснив Шаповал.

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Він додав, що йому прикро через те, що з боку української сторони немає звернення щодо питань ексгумації.

"Кожен пам'ятає, що хоче. Це селективна частина, так би мовити, пам'яті складова. А історична пам'ять це пам'ять конкретних груп людей або конкретної людини. Так от, в даному разі ми якраз маємо таку пам'ять, яка відкидає будь-які штучні нашарування, політичну кон'юнктуру", − зауважив професор.

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За його словами, в Україні серйозно не займаються проблемою Волині на державному рівні або на рівні державної програми.

"І оця відсутність, ця порожнеча, вона породжує у такого роду проблеми", − закцентував Шаповал.

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Він уточнив, що як тільки історія потрапляє до рук політиків, вона "моментально автоматично інструменталізується".

"Нехай собі 11 липня відзначають річницю Волинської різанини, якщо вони так захотіли і прийняли цю дату... Це справа польська. От, але всі питання, які стосуються цієї Волинської біди − це питання професіоналів, професійних істориків", − зауважив український дослідник.

Водночас порівняння ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби акції "Вісла" та подій на Волині він назвав абсолютною профанацією.

"У цьому разі те, що дозволив собі пан Кулеба, для мене було шоком, тому що він не мав права говорити про якісь етнічні землі. Він не мав права порівнювати Акцію "Вісла" з тим, що було на Волині. Це абсолютна профанація", − наголосив Шаповал.

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За словами дослідника, коли Україна надасть дозвіл на ексгумацію, вона покаже справжні наміри та глибину свого демократизму й розуміння того, що для поляків Волинська різанина є "непростим епізодом".

"Я думаю, що перший крок повинен бути зроблений з українського боку, для мене немає сумнівів", − додав Шаповал.

За його словами, Україна спершу має дозволити ексгумації та запровадити, організувати й фінансувати державну програму, осердям якої є саме волинські події.

З повною версією розмови з професором Юрієм Шаповалом ви можете ознайомитися тут.

Скандал із Кулебою щодо ексгумації тіл загиблих поляків

Раніше вже ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба спілкувався зі своїм колегою Радославом Сікорським на панельній дискусії "Польща майбутнього".

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Під час розмови Кулебу запитали, коли Україна дозволить польським фахівцям провести ексгумацію тіл загиблих поляків під час Волинської трагедії 1943 року, але він згадав про операцію "Вісла".

Частина польських політиків із керівної партії "Право і справедливість" обурилася таким словам українського дипломата. Їх, зокрема, роздратувало те, що Кулеба назвав частини нині польських територій українськими.

Тоді депутат партії Януш Ковальський заявив, що українському міністру варто "заборонити в’їзд до Польщі", а питання ексгумації жертв Волинської трагедії повинно бути головною темою у відносинах між країнами.