Міністерство закордонних справ України обурене наміром швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні", повідомило зовнішньополітичне відомство України.
Як відреагувало МЗС України на намір Zurich Film Festival показати фільм "Росіяни на війні"
"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", − зауважило відомство.
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МЗС наголосило, що пропаганда Росії за завісою культурного продукту не має бути на міжнародній культурній сцені й червоних доріжках.
Що таке Zurich Film Festival
Цюрихський кінофестиваль − щорічний кінофестиваль, який проходить в Цюриху, Швейцарія, з жовтня 2005 року.
У 2016 році його відвідало 90,5 тис. глядачів, у 2017 − 98,3 тис., серед них понад 500 акредитованих журналістів.
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Головним призом фестивалю є "Золоте око", яке вручають найкращим режисерам в основній категорії, категорії "фокус" і категорії документального кіно.
Канадський фестиваль скасував покази фільму "Росіяни на війні"
Міжнародний кінофестиваль у Торонто скасував покази фільму "Росіяни на війні".
Це рішення TIFF назвав безпрецедентним і "неймовірно складним". Водночас організатори кінофестивалю наголошували, що TIFF твердо стоїть на позиції своєї попередньої заяви про необхідність показу фільму, який нібито "заслужив місце в програмі".
Віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд своєю чергою засудила документальний фільм про російських солдатів, показаний цього року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.