У Київській міській державній адміністрації порадили обмежити перебування на вулицях, увімкнути очищувачі повітря за наявності та уникати провітрювання приміщень.

У трійці міст із найбільш забрудненим повітрям перебувають Каїр та Джакарта

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Найбільш забрудненими районами міста є центр і Мінський масив.

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.

Тоді в Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

У серпні 2024 року у Києві середньомісячна температура повітря сягнула 23,1°С.

Більше по темі У Києві зафіксували черговий температурний рекорд Температура перевищила попередній рекордний показник 1947 року.

Кліматична норма перевищила 2,7 градуса.