Київ опинився на першому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям, повідомив сервіс IQair.

Київ − на першому місці в рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям

 Найбільш забрудненими районами міста є центр і Мінський масив.

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Фото: IQair

У трійці міст із найбільш забрудненим повітрям перебувають Каїр та Джакарта

У Київській міській державній адміністрації порадили обмежити перебування на вулицях, увімкнути очищувачі повітря за наявності та уникати провітрювання приміщень.

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У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.

Тоді в Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.

У серпні 2024 року у Києві середньомісячна температура повітря сягнула 23,1°С.

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд
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У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Температура перевищила попередній рекордний показник 1947 року.

Кліматична норма перевищила 2,7 градуса.

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