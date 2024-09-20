Київ опинився на першому місці серед міст із найзабрудненішим повітрям, повідомив сервіс IQair.
Київ − на першому місці в рейтингу міст із найбільш забрудненим повітрям
Найбільш забрудненими районами міста є центр і Мінський масив.
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У трійці міст із найбільш забрудненим повітрям перебувають Каїр та Джакарта
У Київській міській державній адміністрації порадили обмежити перебування на вулицях, увімкнути очищувачі повітря за наявності та уникати провітрювання приміщень.
У Києві зафіксували черговий температурний рекорд
17 вересня у столиці України зафіксували рекордний показник мінімальної температури повітря.
Тоді в Києві мінімальна температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 16,7°С.
У серпні 2024 року у Києві середньомісячна температура повітря сягнула 23,1°С.
У Києві зафіксували черговий температурний рекорд
Кліматична норма перевищила 2,7 градуса.