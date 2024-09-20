Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, перевівши їх у розпорядження, пише українське видання “Бабель” з посиланням на власні анонімні джерела у силових структурах. Рішення про звільнення заступників начальника воєнної розвідки ухвалює міністр оборони, який підпорядковується Президенту.

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Kyiv Post звернувся до ГУР аби там підтвердили чи спростували інформацію, втім там відмовились наразі коментувати цю ситуацію.

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Зазначається, що Зайцева і Остапенка звільнили приблизно тиждень тому. Обох вважають близькими до колишнього міністра оборони Андрія Тарана (2020-2021рр), який наразі є послом у Словенії.

Деякі джерела видання вважають, що звільнення Зайцева і Остапенка не було погоджено з Будановим, і він не був проінформований про це рішення. Втім один із співрозмовників, близький до звільнених, вважає, що за цим рішенням стоїть сам Буданов. Інше джерело, яке знає про ситуацію, зазначає, що таке рішення ухвалили в Офісі Президента, щоб послабити позиції Буданова.

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Кремль поширює фейк, що Буданов став проблемою для Офісу Президента

В травні цього року російська пропаганда поширила фейк, що нібито Буданов розглядається як конкурент Зеленського, і для Офісу Президента він став проблемою. Єрмак настільки побоюється будь-якої конкуренції для Зеленського, що навіть не варто дивуватися отруєнню дружини Буданова. Ці меседжі активно поширюють прокремлівські Telegram-канали.

Як повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Кирило Буданов в інтерв'ю BBC 22 квітня 2024 року заперечив можливість політичної кар'єри під час війни. А звинувачення голови Офісу Президента в отруєнні його дружини є спробою відвести відповідальність за цей злочин від російської розвідки. Зазначається, що і фейки поширюються, щоб створити враження неіснуючого конфлікту між українською розвідкою та політичним керівництвом країни.