Наразі здійснюється передача винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів, ці літаки будуть у небі України цього літа, цитує Інтерфакс державного секретаря США Ентоні Блінкена на NATO Public Forum у Вашингтоні.

Винищувачі F-16 вже прямують до України - що відомо

"Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів F-16 із Данії, Нідерландів, і ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна зможе й далі ефективно захищатися від російської агресії", - сказав він.

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Також він зазначив, що союзники НАТО виконали роботу, щоб надати Україні більше систем ППО, зокрема Patriots, а також безліч інших систем, бо "це ключ до дуже багатьох речей".

"Це ключ до захисту інфраструктури України. Це ключ до захисту її населення. Це ключ до захисту її сил. Це також ключ до того, щоб переконатися, що ми розблокуємо приватний сектор та економічні інвестиції в Україну, які також матимуть велике значення для успіху України в майбутньому", - зазначив він.

Більше по темі НАТО призначив спецпредставника в Україні З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

Держсекретар наголосив, що люди повинні здійснювати інвестиції в безпечному середовищі, тому оголошені для України системи протиповітряної оборони "були завданням номер один для України і для альянсу, який підтримує її".

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Передача F-16 для України – що треба знати

Законодавці США на чолі з конгресменом Адамом Шиффом підтримують прохання України про підготовку ще 10 пілотів. За їхніми словами, Україна матиме більше літаків F-16, ніж кваліфікованих пілотів для польотів на них, а це загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Збройним силам.

Наразі ЗСУ мають 30 пілотів, які мають право розпочати навчання в США, але адміністрація Байдена повідомила Києву, що не вистачає місць у школі в її програмі, щоб прийняти понад 12 пілотів-стажерів одночасно.

Україна розмістить деякі винищувачі F-16 за своїми межами, на іноземних авіабазах, щоби вберегти їх від російських ударів. Водночас держава має певну кількість підготовлених аеродромів, і вже відома кількість літаків, які зайдуть у першу чергу впродовж цього року.

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У межах саміту НАТО стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16 уже цього року.